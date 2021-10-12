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В офисе Зеленского ситуацию на Украине считают «анекдотической»

Кира Тило
05:12 12.10.2021
Арестович сказал, что подобная ситуация наблюдается с первого дня избрания нынешнего президента.
В офисе Зеленского ситуацию на Украине считают «анекдотической»
© Фото: Mohammad Javad Abjoushak Keystone Press Agency Globallookpress
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что в стране воцарилась «анекдотическая ситуация» с первого дня избрания Зеленского президентом Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

«С первого дня избрания Зеленского и по сей день – внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев – прим. ред.) сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата», - отметил Арестович.

Также он напомнил, что Россия готова восстанавливать дипломатические отношения, но не желает обсуждать Крым. Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что Зеленский отказался от выгодного газового контракта с Россией. По его словам, такое решение президента Украины могло бы существенно снизить стоимость газа в стране.  

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