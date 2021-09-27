В Макрона запустили предмет, похожий на яйцо, на выставке в Лионе

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо. Инцидент произошел в ходе визита главы государства на выставку в Лионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Lyon Mag.

Газета добавила, что неизвестный мужчина запустил в Макрона, который присутствовал на выставке Eurexpo, некий предмет. Предположительно, это было яйцо, попавшее в плечо политика, а затем отскочившее в сторону. По данным издания, нарушителя задержала служба правопорядка.