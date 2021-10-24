Спорт Тренер «Спартака» прокомментировал историческое поражение от «Зенита» Кира Тило Тренер московской команды считает, что «Зенит» воспользовался ошибками «Спартака». © Фото: Maksim Konstantinov globallookpress Читайте нас на: Игроки футбольного клуба «Зенит» воспользовались ошибками футболистов «Спартака», считает главный тренер московской команды Руй Витория, передает ТАСС. «Все пошло не так. Соперник воспользовался нашими ошибками и вел в игру. Играли несфокусированно, это основная причина поражения», - цитирует агентство тренера «Спартака». В воскресенье, 24 октября, команды играли в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1. Это первое крупнейшее поражение московской команды в истории РПЛ и клуба. Крупнее «Спартак» проигрывал только «Ливерпулю». В 2017 году в матче Лиги чемпионов красно-белые проиграли со счетом 0:7. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика