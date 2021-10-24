Мясников рассказал, кому нужны три прививки от COVID-19

Известный телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что людям, которые находятся в группах риска, необходимо ставить не две, а три дозы вакцины от коронавируса. Об этом доктор рассказал в своем Telegram-канале, посетовав на то, что ему постоянно задают одинаковые вопросы о прививках.

«Не доходит до людей аксиома, что чем ты старше и чем у тебя больше и тяжелее хроническая болезнь, тем нужнее тебе вакцина! <> В вопросах вакцинации тоже должны быть приоритеты: не просто всех подряд, а лиц группы риска в первую очередь! Да еще с пониманием того, что таким людям нужны 3 дозы», – написал Мясников.

Ранее телеведущий назвал категорию больных COVID-19, которые являются наиболее заразными. По словам врача, людей, которые находятся на начальной стадии заболевания, путают с бессимптомными инфицированными, а именно они чаще всего заражают тех, с кем контактируют.