«Наслаждаемся природными фейерверками»: сицилиец рассказал о жизни возле действующего вулкана Этна

Жить рядом с извергающимся вулканом - прекрасно, поскольку можно часто наслаждаться «природными фейерверками». Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал сицилийский гид Даня Костанцо, который, бесспорно, знает о чем говорит, ведь его дом располагается возле знаменитого вулкана Этна.

«Как это жить рядом с активным вулканом? Конечно же, это супер. Потому что мы очень часто наслаждаемся природными фейерверками. С прошлого декабря пока было 56 извержений. Это, конечно, много. Но надо сказать, что вулканический пепел распространяется. Поэтому, таким образом, возникают свои проблемы. Потому что, знаете, специальная уборка, таким образом, стала ординарной. Когда все убрали, а через день надо (опять - прим. ред.) все убрать, то это же скучно. Хотя, в последние три месяца Этна только трижды извергался. Поэтому можно потерпеть немножко», - поделился личными впечатлениями гид.

Ранее доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин рассказал «Звезде» о том, что повышенная активность вулкана Этна может быть связана с разрушением озонового слоя на обоих полушариях Земли.