Геолог назвал причину участившихся извержений вулкана Этна

Повышенная активность вулкана Этна может быть связана с разрушением озонового слоя на обоих полушариях Земли. Об этом «Звезде» рассказал доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин.

«Извержение - это горячая дегазация земли, то есть выделение и окисление водорода из земли... В этом году Этна стала чаще извергаться, потому что в 2020-м наблюдалось самое сильное разрушение озонового слоя в Северном и Южном полушариях. Это имеет прямую связь (с вулканом. - Прим. ред.), потому что ведет к усилению глубинной дегазации», - заявил ученый.

Недавнее извержение вулкана Этна произошло 13 марта. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более четырех километров. Было закрыто воздушное пространство острова.