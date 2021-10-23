Астроном объяснил, как гибель звезд влияет на землян

Гибель звезд значительно влияет на вселенную целиком и на Землю в частности. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Накануне NASA сообщила, что космический телескоп Hubble зафиксировал взрыв сверхновой, которая получила название SN 2020fqv. Небесное тело находится во взаимодействующих галактиках-бабочках, расположенных примерно в 60 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы.

По словам ученого, подобные вспышки являются рядовыми событиями для вселенной, но успеть зафиксировать ее на Земле – большая редкость. Наблюдать за этим явлением довольно сложно из-за большого расстояния, поэтому возможности детально рассмотреть небесное тело в процессе гибели раньше не выходило.

«Очень редко есть возможность наблюдать вспышку с самого начала. Она обычно происходит, разгорается и только после этого мы обращаем внимание. В данном случае, одном из немногочисленных, удалось вспышку наблюдать в развитии», – пояснил академик.

Эксперт отмечает, что такое событие является чрезвычайно важным не только для развития астрономии, но и других областей.

«Эти вспышки очень важны в эволюции вселенной. Они поставляют во вселенную энергию, они поставляют во вселенную ядра тяжелых элементов, которые впоследствии отчасти попадают на Землю. И при этом мы до сих пор не очень хорошо представляем себе, почему происходят эти события и как именно они развиваются», – сказал Вибе.

Академик добавил, что эта сверхновая, будучи полноценной звездой, на финальных этапах эволюции активно сбрасывала с себя вещество, которое также не было исследовано ранее.

«Вспышка не только произошла сама и выявила какие-то механизмы, приводящие к взрыву, она еще подсветила вещество, которое до этого звездой было сброшено, и поэтому об этом веществе мы тоже узнаем много нового по этим наблюдениям», – заключил астроном.

Ранее космический телескоп Hubble сделал снимок необычной планетарной туманности M1-63, которая из-за своей формы получила название «песочные часы».