В РФПИ рассказали, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения одобрит «Спутник V» в ближайшие пару месяцев. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что ВОЗ возобновила рассмотрение вакцины.

«Мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. Мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев», - сказал он в интервью CNN.

Напомним, что в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Женеве встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. По итогам переговоров Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V», устранены.

В настоящее время «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность российского лекарственного препарата составила 97,6%.