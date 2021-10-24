Врач перечислил «любимые органы» коронавируса

Коронавирусная инфекция, как правило, сильнее всего поражает легкие, эндотелий сосудов, а также печень и кишечник. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

«У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование», — пояснил врач в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам специалиста, вирус активно поражает кишечник и печень, потому что именно в них содержится большое количество рецепторов. При этом среди больных взрослых третье место занимает печень, а у детей — кишечник.

Кроме того, COVID-19 серьезно влияет на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, заражаются новыми инфекциями. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые ранее находились в организме в скрытой форме.

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