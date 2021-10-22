«Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» уступил стамбульскому «Галатасараю» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча на домашней для москвичей арене завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч под занавес второго тайма в ворота Маринато Гильерме забил Керем Актюроглу.

После двух стартовых матчей Лиги Европы «железнодорожники» замыкают турнирную таблицу в своей группе с одним очком в активе. Турки с четырьмя очками лидируют в группе Е. Второе и третье места занимают «Лацио» и «Марсель» соответственно.

Накануне неудача постигла еще один столичный клуб, выступающий в Лиге Европы. «Спартак» уступил «Лестеру» на своем поле, растеряв преимущество в два мяча. Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей.