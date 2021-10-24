Москвичей предупредили о надвигающемся ночном морозе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил жителей столицы, что завтра ночью в Москве ожидается легкий мороз.

«Ночью температура будет понижаться от одного до шести градусов мороза. Это уже не заморозки - это по-настоящему легкий мороз, вполне зимний. Дневная температура тоже не будет высокой, всего от одного до четырех градусов на юге Московской области и при этом в послеполуденные часы. Утром, температура, конечно же, отрицательная», - сказал он.

По словам синоптик, завтра температурные показатели будут отклоняться от нормы примерно на два градуса. Также Вильфанд добавил, что очень резкие изменения погодных условий в течение последних четырех дней связано с изменением циркуляционного механизма.

Ранее Вильфанд сообщал, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в столичном регионе в ближайшие десять дней. В то же время, отмечал специалист, осадков в этот день не ожидается, будет выглядывать солнце, а ветер успокоится.