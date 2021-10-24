Опубликовано видео с места падения самолета в Московской области

«Звезда» публикует кадры с места крушения самолета в Московской области. На записи видно, что воздушное судно от удара об землю сильно деформировалось. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб.

Инцидент, по данным МЧС, произошел в воскресенье, 24 октября, вблизи аэродрома Ватулино в Рузском районе Подмосковья. На борту электромоторного самолета находились два человека, оба они погибли.

По факту ЧП было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства случившегося.