Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео с места падения самолета в Московской области

Роман Захаров
19:54 24.10.2021
Как сообщили в МЧС РФ, в результате инцидента погибли два человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Звезда» публикует кадры с места крушения самолета в Московской области. На записи видно, что воздушное судно от удара об землю сильно деформировалось. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб.

Инцидент, по данным МЧС, произошел в воскресенье, 24 октября, вблизи аэродрома Ватулино в Рузском районе Подмосковья. На борту электромоторного самолета находились два человека, оба они погибли.

По факту ЧП было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства случившегося.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:17 В стране и мире
Видео
Груда металла: первое видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
16:44 В стране и мире
Видео
Селин рассказал, как Рогожкин дал ему роль в «Улицах разбитых фонарей»
14:51 В стране и мире
Захарова назвала решения Госдепа США по визам для россиян «издевательством на грани садизма»
14:47 В стране и мире
Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке у Путина на ночевке в тайге
13:34 В стране и мире
СМИ узнали о многочисленных жалобах на оружейника фильма с Болдуином
Популярное
Видео
У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.