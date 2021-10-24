Груда металла: первое видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В социальных сетях появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Московской области. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб поливают водой догорающие фрагменты воздушного судна. После крушения уцелел только хвост самолета - остальные элементы превратились в груду металла.

По предварительной информации, в воскресенье в районе деревни Ватулино Рузского района потерпел крушение высокоплан. На его борту находились пилот и один пассажир. В результате происшествия оба погибли. По словам Марковской, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее МЧС опубликовало первые кадры с места крушения высокоплана. На них видны обломки воздушного судна, некоторые элементы самолета продолжают тлеть.

Впоследствии по факту падения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.