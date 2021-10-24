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«Все делал тихо и правильно»: Стругачев рассказал о последней встрече с Рогожкиным

Майя Мусиенко
19:45 24.10.2021
Актер рассказал, почему кинодеятель наотрез отказался снимать новые «национальные особенности» двадцать лет спустя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Режиссер и народный артист России Александр Рогожкин, который накануне скончался после продолжительной болезни, скрывал проблемы со здоровьем. Он был скромным, воспитанным и чутким человеком. Об этом «Звезде» рассказал актер Семен Стругачев. Его последняя встреча с Рогожкиным состоялась примерно четыре года назад.

«Мы пришли к нему с Андреем Федорцовым упрашивать, чтобы он снял «двадцать лет спустя». Тогда еще был жив и Алексей Булдаков, и мы еще сказали: "Ну, пока все живы, надо что-то снять с нами ", но он не согласился. Он сказал: "В одну реку дважды не входят, я боюсь, и уверен, что картина будет намного хуже, чем мы сняли предыдущие"», – поделился артист.

Стругачев признался, что он, как и многие другие коллеги, не знал о болезни режиссера. По словам артиста, Рогожкин был довольно закрытым человеком, но, при этом, невероятно благородным и талантливым.

«Он никогда не насаждал самого себя. Он был очень скромный в общении, он знал, что он хочет, ему не нужно было  делать даже раскадровки, многие режиссеры делают раскадровки перед тем, как начинать съемку или съемочный день. Он все носил у себя в голове», – вспомнил Стругачев.

Также кинематографист был крайне порядочным человеком, который уважительно относился ко всем коллегам. Все претензии режиссер предъявлял строго наедине, тихо, и, как правило, на ухо, рассказал актер.

«Не унижать актера, не кричать на него. Он никогда не повышал голоса. Все делал тихо и правильно», – подчеркнул народный артист.

Сценарии и книги Рогожкина, по мнению Стругачева были намного смешнее его фильмов, что в целом никак не повредило картинам. Напротив, они получились более философскими, пояснил актер.

Автор полюбившихся российскому зрителю комедий «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» Александр Рогожкин скончался 23 октября в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. 

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