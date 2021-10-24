Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин
Умер режиссер известной картины «Особенности национальной охоты» Александр Рогожкин. Печальную новость сообщила «Фонтанка».
По информации издания, Народный артист России, лауреат Госпремии ушел из жизни в возрасте 72 лет в Санкт-Петербурге.
Причины смерти, равно как и дата, место прощания с деятелем культуры пока не называются.
Александр Рогожкин родился в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет. В 1971 году начал работу на Ленинградском телевидении в качестве художника. В 1974–1977 годах был художником-декоратором на киностудии «Ленфильм». В 1982 году окончил ВГИК (занимался в мастерской Сергея Герасимова).
За свою режиссерскую карьеру, помимо «Особенностей национальной охоты», снял такие известные картины как «Особенности национальной рыбалки», «Операция "С Новым годом!"» и многие другие, также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
Его творения были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр». Было признание и на международном уровне - приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.