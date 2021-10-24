Испугавший жителей Ярцева автомат в руках мужчины оказался игрушечным
Ранее появились снимки мужчины с оружием на крыльце одного из городских магазинов.
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Оружие, с которым мужчина в Смоленской области разгуливал по улицам Ярцева, оказалось игрушечным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Сейчас по данному факту проводится проверка. Установлена личность подозреваемого, молодой человек доставлен в отдел полиции, у него изъята игрушка, которую он держал в руках», - сообщила собеседница агентства.
Ранее в соцсетях и местных изданиях были опубликованы снимки мужчины с оружием на крыльце одного из городских магазинов. Данные о вооруженном жителе Ярцева проверяли следователи регионального главка.