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СК проверяет сообщения о вооруженном человеке на улице города под Смоленском

Анна Касаткина
12:13 24.10.2021
В социальных сетях фотографии мужчины с оружием на крыльце одного из городских магазинов.
СК проверяет сообщения о вооруженном человеке на улице города под Смоленском
© Фото: blacklistsmolobl, Вконтакте
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Информацию СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам в Ярцево Смоленской области, проверяет региональный главк СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в  социальных сетях и местных СМИ появились фотографии мужчины с оружием на крыльце одного из городских магазинов.

«Сегодня, 24 октября, в одном из местных средств массовой информации появилась публикация о том, что в городе Ярцево по улицам ходит вооруженный мужчина. Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по данному факту организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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