СК проверяет сообщения о вооруженном человеке на улице города под Смоленском

Информацию СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам в Ярцево Смоленской области, проверяет региональный главк СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появились фотографии мужчины с оружием на крыльце одного из городских магазинов.

«Сегодня, 24 октября, в одном из местных средств массовой информации появилась публикация о том, что в городе Ярцево по улицам ходит вооруженный мужчина. Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по данному факту организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.