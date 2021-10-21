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«Соперник либеральных СМИ» : Трамп объявил о создании новой социальной сети

Виктория Ивашечкина
04:32 21.10.2021
Экс-президент США отметил, что создал сеть, «чтобы противостоять тирании "больших технологий"».
«Соперник либеральных СМИ» : Трамп объявил о создании новой социальной сети
© Фото: Brandon Goldner twitter
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Компания экс-президента США Дональда Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social. Подчеркивается, что она призвана стать «соперником либеральных СМИ».

«Trump Media & Technology Group скоро запустит социальную сеть под названием TRUTH Social», - сказано в заявлении компании.

Также отмечается, что миссией компании является создание соперника либеральному консорциуму СМИ и противостояние компаниям «больших технологий» из Силиконовой долины. Они, по утверждениям сотрудников Trump Media & Technology Group, используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке, передает РИА Новости.

Дональд Трамп в заявлении рассказал, что создал новую соцсеть, «чтобы противостоять тирании "больших технологий"».

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