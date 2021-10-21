В стране и мире «Соперник либеральных СМИ» : Трамп объявил о создании новой социальной сети Виктория Ивашечкина Экс-президент США отметил, что создал сеть, «чтобы противостоять тирании "больших технологий"». © Фото: Brandon Goldner twitter Читайте нас на: Компания экс-президента США Дональда Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social. Подчеркивается, что она призвана стать «соперником либеральных СМИ». «Trump Media & Technology Group скоро запустит социальную сеть под названием TRUTH Social», - сказано в заявлении компании. Также отмечается, что миссией компании является создание соперника либеральному консорциуму СМИ и противостояние компаниям «больших технологий» из Силиконовой долины. Они, по утверждениям сотрудников Trump Media & Technology Group, используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке, передает РИА Новости. Дональд Трамп в заявлении рассказал, что создал новую соцсеть, «чтобы противостоять тирании "больших технологий"». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика