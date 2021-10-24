Глава Московского отделения Союза Кинематографистов рассказал, каким был Александр Рогожкин

Режиссер Александр Рогожкин был человеком талантливым, ратовавшим за творчество и стремившимся, чтобы у всех желающих реализовать себя в кино была такая возможность. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал председатель Московского отделения Союза Кинематографистов РФ Евгений Герасимов.

«Талантливый человек. Мы понимаем, что в целом кинематограф переживает непростое время, но он человек, который реально оставил след в истории. Поэтому, пусть земля будет ему пухом. Очень жалко. Сейчас очень сложные периоды в Союзе кинематографистов Петербурга... А он всегда был человеком искренним, правильным. В плане того, что всегда ратовал за творчество, чтобы создавать условия, чтобы все могли работать в кино. Получали возможности реализовать себя одинаково, дать каждому возможность себя реализовать. У него всегда была такая позиция», - поделился Герасимов воспоминаниями о знаменитом режиссере.

Сегодня стало известно о смерти Александра Рогожкина. Режиссер ушел из жизни в возрасте 72 лет. За свою профессиональную карьеру он снял такие известные картины как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция "С Новым годом!"» и многие другие, также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Его работы были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр». Было признание и на международном уровне - приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.