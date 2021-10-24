Россия и Украина обменялись останками бойцов, погибших в ВОВ

Российские поисковые организации обменялись останками солдат красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны, с украинскими коллегами. Об этом в воскресенье сообщают РИА Новости.

В общей сложности в РФ были возвращены останки 17 военнослужащих, а на Украину – четверых. Церемония передачи прошла у монумента Дружбы, который расположен между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом Сеньковка. Сообщается, что в дальнейшем останки солдат будут захоронены на их родине с отданием воинских и духовных почестей.

«Я надеюсь, что эти мероприятия будут продолжены, еще не один боец и командир Красной армии вернется домой и ляжет в свою родную Землю. И близкие смогут оплакивать их, зная о том, что они похоронены там, где они изъявили желание похоронить их», – сказал член координационного совета, советник ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев.

Такую же надежду выразили и поисковики Украины. Отметив, что дело, которым они занимаются должно оставаться вне политики.

Ранее сообщалось, что юнармейцы приняли участие в торжественно-траурной церемонии захоронения останков семи безымянных воинов, погибших в 1941 году на территории Лужского района.