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Юнармейцы Ленинградской области предали земле останки героев ВОВ

Роман Захаров
22:59 22.10.2021
В настоящее время юнармейцы со всей России принимают активное участие в работе поисковых отрядов.
Юнармейцы Ленинградской области предали земле останки героев ВОВ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Юнармейцы приняли участие в торжественно-траурной церемонии захоронения останков семи безымянных воинов, погибших в 1941 году на территории Лужского района. Шестерых бойцов обнаружил поисковый отряд «Витязь» в районе озера Раковское и деревни Живое Горнешено еще в пошлом году. Останки еще одного фронтовика нашли поисковики из «Лужского рубежа». Это произошло под деревней Приозерный Ям, Тесовского сельского поселения. 

«Еще Суворов сказал, что война не считается оконченной до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Более 70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но по всей России все еще продолжаются поиски ее участников. Они легли в землю, защищая Родину. Юнармейцы принимают активное участие в поисковых работах, сидят в архивах, чтобы узнать имена героев. Таким образом, они изучают историю родной страны», - рассказал лидер «Юнармии» Никита Нагорный.

Также в рамках мероприятия последние почести отдали еще четырем защитникам Лужской земли. Одного из них удалось идентифицировать, имя красноармейца - Александр Васильевич Панин, он родился в 1912 году, а погиб в 1941 около озера Раковское у деревни Стояновщина.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В настоящее время юнармейцы со всей России принимают активное участие в работе поисковых отрядов. Среди них - «Лужский рубеж», образованный в 1989 году. Он работает на территории Ленинградской области. За все время существования отряда его участники обнаружили и похоронили около  2500 бойцов. По медальонам, вещам и архивным данным установлены имена 400 из них.

«Если раньше часто собирали то, что лежит на поверхности или находится где-то неглубоко в земле, то сейчас таких участков, становится все меньше. Последнее время очень часто приходится копать, причем копать довольно глубоко. Работа тяжелая и кропотливая. И юнармейцы участвуют в ней наравне со взрослыми. Они превращаются в настоящих следопытов и идут до конца, раскрывая имена павших героев», - сообщили активисты отряда.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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