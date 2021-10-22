Юнармейцы Ленинградской области предали земле останки героев ВОВ
Юнармейцы приняли участие в торжественно-траурной церемонии захоронения останков семи безымянных воинов, погибших в 1941 году на территории Лужского района. Шестерых бойцов обнаружил поисковый отряд «Витязь» в районе озера Раковское и деревни Живое Горнешено еще в пошлом году. Останки еще одного фронтовика нашли поисковики из «Лужского рубежа». Это произошло под деревней Приозерный Ям, Тесовского сельского поселения.
«Еще Суворов сказал, что война не считается оконченной до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Более 70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но по всей России все еще продолжаются поиски ее участников. Они легли в землю, защищая Родину. Юнармейцы принимают активное участие в поисковых работах, сидят в архивах, чтобы узнать имена героев. Таким образом, они изучают историю родной страны», - рассказал лидер «Юнармии» Никита Нагорный.
Также в рамках мероприятия последние почести отдали еще четырем защитникам Лужской земли. Одного из них удалось идентифицировать, имя красноармейца - Александр Васильевич Панин, он родился в 1912 году, а погиб в 1941 около озера Раковское у деревни Стояновщина.