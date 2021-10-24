После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели уголовное дело

По факту падения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом 24 октября сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«По факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – сказала представитель ведомства.

По предварительной информации, в воскресенье в районе деревни Ватулино Рузского района потерпел крушение Аэропракт А-22. На его борту находились пилот и один пассажир. В результате происшествия оба погибли. По словам Марковской, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее МЧС опубликовало первые кадры с места крушения высокоплана. На них видны обломки воздушного судна, некоторые элементы самолета продолжают тлеть.