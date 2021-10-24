Названа причина смерти Александра Рогожкина

К смерти режиссера популярных российских комедий «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» Александра Рогожкина привела продолжительная и тяжелая болезнь. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«Рогожкин умер после продолжительной болезни», – цитирует представителя студии ТАСС.

Помимо картин о национальных особенностях разных явлений в жизни россиян народный артист РФ и режиссер Александр Рогожкин снял популярный телесериал «Улицы разбитых фонарей», а также фильм «Кукушка» и множество других картин.

Ранее актер Сергей Русскин признался, что ему было тяжело навещать Рогожкина, потому что он не могу видеть, как страдает его коллега и друг.