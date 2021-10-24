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«Глубоко национальный режиссер»: актер Русскин о Рогожкине

Майя Мусиенко
16:03 24.10.2021
Режиссер скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: leonidtoropov, Вконтакте
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Умерший режиссер известной картины «Особенности национальной охоты» Александр Рогожкин был выдающимся кинодеятелем, который снимал культовые российские фильмы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Русскин, исполнивший роль Сергея Савенко в лентах Рогожкина.

«Выдающийся режиссер, что тут еще сказать. Основоположник нового направления в русской кинематографии, именно в русской кинематографии. Он глубоко национальный режиссер, именно этим определяются его культовые картины. Эти картины стали национальным знаком комедии, новой комедии перестроечного периода», – сказал артист.

Русскин отметил, что своей популярностью обязан именно Рогожкину, который пригласил его на роль Савенко. По словам актера, многие, кто снимался в картинах умершего режиссера, поддерживали с ним дружеские отношения и навещали его.

«Мне тяжело было ходить к нему в гости, потому что я не мог видеть подобные страдания», – признался он.

Сегодня стало известно о смерти 72-летнего режиссера Александра Рогожкина. Причина смерти, равно как и дата, а также место прощания с кинодеятелем пока не называются.

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