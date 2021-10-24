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Медики ЮВО приступили к ревакцинации членов семей военнослужащих от COVID-19

Ян Брацкий
03:00 24.10.2021
Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Медицинские специалисты Ставропольской поликлиники и 1602-го военного клинического госпиталя Минобороны России начали ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и учреждений Южного военного округа (ЮВО).

В Ставропольском гарнизоне с середины года ревакцинировано более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО. В настоящий момент наступил срок ревакцинации членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей, сделавших первые прививки весной этого года. Параллельно ревакцинации медицинские работники продолжают плановую вакцинацию прибывших на службу новобранцев.

«На сегодняшний день с начала вакцинации филиалом военной поликлиники № 1 вакцинировано порядка 12 тысяч человек. Сейчас активно идет второй этап ревакцинации - ревакцинация военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Вакцинируем в день не менее 50 человек. Вакцинация проводится на добровольных началах, с соблюдением всех этапов вакцинации, то есть осмотр доктора, после чего проводится сама вакцинация», - рассказал начальник военной поликлиники филиала №1 ФГКУ «1602 ВКГ» Мурат Исмаилов.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

© Минобороны РФ

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцины, проводится в соответствии с решением главы Минобороны Российской Федерации и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах COVID-19. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные.

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