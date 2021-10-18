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Около 50 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Валентина Пескова
03:00 18.10.2021
На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали уже более 260 тысяч человек, из которых более 155 тысяч - это военнослужащие и члены их семей, и свыше 40 тысяч - гражданский персонал.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Около 50 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) прошли ревакцинацию от новой инфекции коронавируса. В категорию повторно вакцинируемых вошли военнослужащие, которые получили полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали уже более 260 тысяч человек, из которых более 155 тысяч - это военнослужащие и члены их семей, и свыше 40 тысяч - гражданский персонал. Кроме того, прививку также сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, и сотрудникам организаций Минобороны РФ.

Вакцинацию проводят на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 врачебных бригад, половина из которых - мобильные, отметили в пресс-службе ЮВО.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение медицинской инъекции.

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