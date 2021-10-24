Опубликованы первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье
По предварительным данным, в результате ЧП пострадало два человека.
© Фото: МЧС РФ
МЧС опубликовало первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье. На фото видны обломки воздушного судна, некоторые элементы легкомоторного самолета продолжают тлеть.
«В 15.02 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Руза деревни Ватулино. По предварительным данным, два человека пострадало», - сообщили «Звезде» в ведомстве.
Также в экстренных службах уточнили, что в ликвидации последствий крушения участвуют 34 человека, были привлечены 12 единиц техники.