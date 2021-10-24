В стране и мире Опубликованы первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье Анна Назайкина По предварительным данным, в результате ЧП пострадало два человека. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС опубликовало первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье. На фото видны обломки воздушного судна, некоторые элементы легкомоторного самолета продолжают тлеть. «В 15.02 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Руза деревни Ватулино. По предварительным данным, два человека пострадало», - сообщили «Звезде» в ведомстве. Также в экстренных службах уточнили, что в ликвидации последствий крушения участвуют 34 человека, были привлечены 12 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика