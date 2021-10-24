СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Два человека погибли в результате падения высокоплана около деревни Ватулино в подмосковной Рузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Потерпевшим крушение воздушным судном мог быть высокоплан Аэропракт A-22, передают «Известия». Также было добавлено, что на земле разрушений нет. В ликвидации последствий происшествия участвуют 34 человека и 12 единиц техники.