В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 35 660 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 22 784 россиянам, скончались - 1 072 человека. Как отмечается, у 8,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 279 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 3 297 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область, где за сутки количество инфицированных выросло на 3 030 - для региона это максимум за пандемию. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(23), на Чукотке(17) и в Ненецком автономном округе(16).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 241 643. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.