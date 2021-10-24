Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова назвала решения Госдепа США по визам для россиян «издевательством на грани садизма»

Роман Захаров
14:51 24.10.2021
По мнению российского дипломата, США превратили банальную для 21 века техническую процедуру «в настоящий ад».
Захарова назвала решения Госдепа США по визам для россиян «издевательством на грани садизма»
© Фото: Laura Tancredi, Pexels
Читайте нас на:

Решение руководства США отнести российских граждан, планирующих оформить американскую визу, к категории «бездомные национальности» - это «издевательство на грани садизма». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить... Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма. Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в Госдепе США заявили, что россияне, которые желают подать на американскую визу, попали в категорию «бездомные национальности». К таким заявителям относятся граждане государств, в которых у США нет консульского представительства, или политическая ситуация на территории этих стран считается нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки граждан на визу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.