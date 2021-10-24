Захарова назвала решения Госдепа США по визам для россиян «издевательством на грани садизма»
Решение руководства США отнести российских граждан, планирующих оформить американскую визу, к категории «бездомные национальности» - это «издевательство на грани садизма». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить... Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма. Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее в Госдепе США заявили, что россияне, которые желают подать на американскую визу, попали в категорию «бездомные национальности». К таким заявителям относятся граждане государств, в которых у США нет консульского представительства, или политическая ситуация на территории этих стран считается нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки граждан на визу.