В стране и мире Захарова назвала решения Госдепа США по визам для россиян «издевательством на грани садизма» Роман Захаров По мнению российского дипломата, США превратили банальную для 21 века техническую процедуру «в настоящий ад». © Фото: Laura Tancredi, Pexels Читайте нас на: Решение руководства США отнести российских граждан, планирующих оформить американскую визу, к категории «бездомные национальности» - это «издевательство на грани садизма». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить... Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма. Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами», - написала дипломат в своем Telegram-канале. Ранее в Госдепе США заявили, что россияне, которые желают подать на американскую визу, попали в категорию «бездомные национальности». К таким заявителям относятся граждане государств, в которых у США нет консульского представительства, или политическая ситуация на территории этих стран считается нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки граждан на визу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика