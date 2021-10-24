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Киберэксперт рассказал, как противостоять новой схеме мошенников с займами МФО

Иван Линдеманн
14:28 24.10.2021
Злоумышленники регистрируют телефон жертвы на разных сайтах, а после потока сообщений просят прислать скриншот экрана.
Киберэксперт рассказал, как противостоять новой схеме мошенников с займами МФО
© Фото: Soumil Kumar, Pexels
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Мошенники придумали новую схему с займами граждан в микрофинансовых организациях. Злоумышленники регистрируют телефон жертвы на разных сайтах, а после потока сообщений просят прислать скриншот экрана.

Как с этим можно бороться, «Звезде» рассказал киберэксперт Дмитрий Ласьков.

«Злоумышленники с каждым днем придумывают все более изощренные схемы кражи денег у населения. Можно обезопасить граждан путем мониторинга каких-то аномалий на уровне операторов связи или можно поработать законодательством на уровне микрофинансовых организаций. Мне кажется, безусловно, нужно усложнять способы выдачи микрокредитов. Если человек получает сотни сообщений одновременно, можно каким-то образом делать ему входящие информационные звонки с помощью автоматических сервисов обзвона и уведомлять, что человек попал в схему к злоумышленникам», - сказал он.

В МФО утверждают, что борются с мошенническими схемами. Как выяснил РБК, в основном обман связан с выдачей именно онлайн-займов.

Ранее в Госдуме предложили запретить банкам рекомендовать россиянам кредиты по телефону. Депутаты отметили, что систематические звонки могут доставлять дискомфорт тем гражданам, кто не заинтересован в получении кредита.

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