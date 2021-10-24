Диетолог назвал продукты, которые избавляют от «плохого» холестерина

Снизить уровень плохого холестерина в организме можно, если нормализовать уровень сахара в крови. Для этого следует употреблять продукты, в которых содержится большое количество белка и клетчатки, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале. Специалист порекомендовал употреблять отруби, а также не собранные вовремя яблоки, в которых образуются пектины.

«Добавлять в банку, только без сахара, просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них (яблоках - Прим. ред.) содержится очень много пектинов», — сказал он.

По мнению Ковалькова, следует перестать питаться быстрыми углеводами, в рационе рекомендуется оставить только сложные. Их суточное количество не должно быть более 110–115 граммов, однако врач посоветовал рассчитывать эти показатели индивидуально для каждого человека.

Ранее британские медики заявили, что при избытке холестерина в организме замедляется рост ногтей на ногах. По словам специалистов, причина такого явления связана с сужением сосудов и ограничением кровотока.