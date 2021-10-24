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Песков объяснил, почему Россия отказалась от сотрудничества с НАТО

Анна Касаткина
13:49 24.10.2021
Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что альянс считает РФ своим противником.
Песков объяснил, почему Россия отказалась от сотрудничества с НАТО
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, globallookpress
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Россия отказалась от сотрудничества с НАТО, так как все усилия Москвы по развитию отношений с альянсом отказались тщетны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально», - сказал он, комментируя приостановку деятельности российского при НАТО в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков акцентировал внимание на том, что альянс считает РФ своим противником и его истинное предназначение не способны скрыть миролюбивые заявления. Поэтому, отметил пресс-секретарь президента , ничего страшного не произойдет, если Россия откажется от этих отношений на фоне обострения агрессивности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве и прекращает работу информбюро альянса. Министр добавил, что при возникновении экстренных вопросов НАТО следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

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