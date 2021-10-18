Лавров рассказал о полном прекращении контактов по линии военных между РФ и НАТО

Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По линии военных вообще никаких контактов не происходит», - подчеркнул глава МИД РФ.

Он уточнил, что Москва больше не намерена делать вид, что в ближайшей перспективе отношения с альянсом можно исправить.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности», - добавил Лавров.

Ранее НАТО отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе, сократив число аккредитаций для РФ до 10. По словам Лаврова, альянс так и не объяснил причины принятого решения.

Министр иностранных дел отметил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве. Также в российской столице будет прекращена работа информбюро военного блока.