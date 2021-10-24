В США описали «кошмарный» сценарий дальнейшего использования гиперзвукового оружия

Обозреватели The Washington Post заявили, что разработка РФ, Китаем и США гиперзвукового оружия - это повод усадить за стол переговоров три стороны. По мнению СМИ, представителям стран необходимо договориться о контроле над вооружениями, иначе может случиться самый кошмарный сценарий со времен холодной войны.

По словам журналистов, вышеперечисленные страны работают над новейшим гиперзвуковым оружием, которое представляет «опасность и проблемы». Обозреватели также напомнили, что гиперзвуковые скользящие ракеты движутся в атмосфере к наземной цели со скоростью, которая не менее чем в пять раз превышает скорость звука.

«Межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерную боеголовку через океаны за 30 минут - кошмарный сценарий с начала холодной войны», - отмечает издание.

По мнению журналистов, интерес со стороны Китая к гиперзвуковому оружию - это еще одна причина, по которой США следует продолжать попытки пригласить КНР за стол переговоров.

На днях командование Военно-морских сил США подтвердило осуществление трех ракетных пусков, в ходе которых были испытаны перспективные системы гиперзвукового оружия.

Подчеркивалось, что новейшие системы в интересах сухопутных и военно-морских сил были испытаны при помощи трех геофизических ракет.