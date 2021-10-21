В США провели три пуска перспективных систем гиперзвуковых ракет

Командование Военно-морских сил США подтвердило осуществление трех ракетных пусков, в ходе которых были испытаны перспективные системы гиперзвукового оружия.

«Испытания продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности систем-прототипов в реалистичной обстановке», - приводит РИА Новости выдержки из релиза ВМС США.

Новейшие системы в интересах сухопутных и военно-морских сил были испытаны при помощи трех геофизических ракет. Как отметили сами военные, это является временной мерой, пока не будут разработаны полноценные гиперзвуковые боевые блоки.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем Москва разработала гиперзвуковое оружие. По словам главы государства, гонка вооружений между Россией и США сейчас находится «на марше», но она началась после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Путин напомнил, что предпринимал попытки убедить американских партнеров не выходить из договора, который, по его мнению, являлся краеугольным камнем всей международной безопасности. В результате, по его словам, Россия была вынуждена создать «систему, которая сможет преодолевать ПРО».