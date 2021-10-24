Психолог рассказала, как провести нерабочие дни без ущерба для ментального здоровья

Чтобы провести нерабочие дни без ущерба для ментального и эмоционального здоровья, нужно соблюсти три главных правила. Об этом россиян предупредила психолог Алиса Метелина.

В первую очередь, нужно подумать о физическом здоровье. Будет полезно гулять в лесу или парке, делать какие-то упражнения. По словам Метелиной, нерабочие дни - прекрасная возможность для тех, кто любит откладывать.

«Второе - это ресурсообразование, то есть прочитать книги, о которых вы слышали, но не читали. Образование - это всегда хорошо, это профилактика деменции, это некая опора в жизни, с помощью которой вы будете чувствовать себя увереннее», - сказала врач «Звезде».

Третье правило - навести порядок дома. По словам психолога, сознание и тело - это единая система.

«Когда мы что-то начинаем делать, происходит оценка того, что у нас происходит в жизни», - подчеркнула она.

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