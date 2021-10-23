Психолог назвала три состояния после COVID, требующих обращения к врачу

Некоторые последствия перенесенного коронавируса могут не пройти сами, в случае их появления следует обратиться к врачу. Об опасных состояниях в беседе с «Лайф» рассказала психолог Марина Решетникова.

По ее словам, за помощью следует обратиться на фоне снижения работоспособности, так называемом синдроме хронической усталости. Кроме того, визита к врачу требует проявление склонностей к депрессии и сниженному настроению. Третьим поводом для посещения специалиста служит потеря интереса к жизни и утрата способности получать удовольствие.

Ранее врач описала постковидный синдром у переболевших дельта-штаммом коронавируса.