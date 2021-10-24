Курящих в неположенном месте начнут вычислять с помощью камер

В России создадут систему, которая поможет вычислять курильщиков в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Новое программное обеспечение намерены внедрить в уже существующую систему видеоаналитики. Она будет фиксировать нарушения в режиме реального времени.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», - приводит RT слова пресс-службы.

Эта разработка, как ожидается, позволит исключить возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций, а также поможет руководителям выявлять недобросовестных работников.

Ранее на московских дорогах начали тестировать камеры нового типа, вмонтированные в мигалки на спецтранспорте. Они смогут распознавать нарушения правил дорожного движения и отсутствие платы за парковку.