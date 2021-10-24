Камеры сняли, как убивший женщину в Орске везет чемодан с ее телом

Следственный комитет РФ опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой подозреваемый в убийстве женщины в Оренбургской области везет чемодан с ее телом. Ранее в МВД России сообщили, что мужчина признался в содеянном.

Ранее тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Орске. Впоследствии глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства и разыскать убийцу в кратчайшие сроки.

После того, как правоохранителям удалось установить личность погибшей, были получены сведения о причастности к совершению убийства ее 42-летнего знакомого. В ходе следствия информация получила подтверждение, а затем удалось установить местонахождение мужчины и задержать его.