Под Оренбургом задержали подозреваемого в убийстве девушки
В ближайшее время мужчина будет допрошен.
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В Следственном комитете РФ заявили о задержании подозреваемого в убийстве девушки в Оренбургской области.
«После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве сообщили, что в ближайшее время подозреваемый будет допрошен.
Тело убитой молодой женщины нашли в Орске Оренбургской области. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства и разыскать убийцу в кратчайшие сроки.