В стране и мире Под Оренбургом задержали подозреваемого в убийстве девушки Виктория Ивашечкина В ближайшее время мужчина будет допрошен. © Фото: СК РФ Читайте нас на: В Следственном комитете РФ заявили о задержании подозреваемого в убийстве девушки в Оренбургской области. «После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки», - сказано в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время подозреваемый будет допрошен. Тело убитой молодой женщины нашли в Орске Оренбургской области. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства и разыскать убийцу в кратчайшие сроки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика