В ФТС рассказали об отличиях контрабандного леса от обычного

Таможенный пункт на границе сразу трех стран: России, Китая и Северной Кореи, продолжает свою работу, даже несмотря на отсутствие перевозок из Пхеньяна. При этом с российской стороны, вплоть до пандемии, в Северную Корею продолжались поставки товаров. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал и.о. начальника Матвеевского таможенного поста Уссурийской таможни Родион Асаулюк.

«При вывозе из России у нас преобладают нефтепродукты, газ, в небольших количествах мука, масло. С той стороны последняя товарная партия была в 2019-ом году, еще до пандемии. С учетом пандемии временно приостановлено движение полностью. И пассажирское, и грузоперевозки», - объяснил сотрудник ФТС.

По прибытии на таможню даже совсем пустых поездов, сотрудники все равно их досматривают и проверяют на соответствие документов. По словам Асаулюка, иногда в таких вагонах могут попытаться провезти спрятанную контрабанду.

«Железная дорога нас заблаговременно информирует о товарах в приходящих поездах. Также у нас имеются камеры с выводом изображения на мониторы в инспекторской. Таможенники проверяют даже порожние поезда, сверяют номера вагонов со сведениями, представленными в документах. По низу вагона зеркалом ходит инспектор, смотрит на возможные вложения запрещенных товаров», - рассказал и.о. начальника таможенного поста.

Если же поезд приезжает с товаром, например, с деревьями, таможенники тщательно проверяют виды и породы ввозимого и вывозимого леса. Многие сотрудники ФТС обладают высшим образованием в области лесного хозяйства. Об этом в эфире программы рассказал начальник Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни Виталий Ульзитуев. Также таможенник разъяснил, как отличить ствол пихты от елки.

«По этому досмотру решение проведения фактического контроля было принято ввиду того, что были представлены разрешительные документы только на одну породу круглого леса. Пихта имеет белесую кору. На срезе она тоже более белая. А елка более темная, у нее структура коры другая. Она такая более кудрявая и на срезе более темная», - объяснил Ульзитуев.

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