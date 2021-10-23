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Украина предложила ЕС дополнительный объем транзита газа

Иван Линдеманн
09:02 23.10.2021
Речь идет об объеме не менее 55 миллиардов кубометров в год.
Украина предложила ЕС дополнительный объем транзита газа
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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В условиях энергетического кризиса Украина готова предложить Европейскому союзу дополнительные мощности по транзиту газа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК "Нафтогаз", "Оператором ГТС" определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС», - сказал он.

Речь, по словам Данилова, идет об объеме не менее 55 миллиардов кубометров в год.

Ранее помочь Евросоюзу в достижении энергетической независимости захотел президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу по своей территории сверх предусмотренного контрактного объема в 40 миллиардов кубометров в год.

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