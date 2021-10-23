Огневая мощь и сила: на полигоне под Мурманском проверили на прочность арктические танки Т-80БВМ

На полигоне под Мурманском проверили на прочность арктические танки Т-80БВМ. Это самые морозоустойчивые танки - они могут заводиться даже при температуре -40 градусов.

При этом они способны выполнять невероятные вещи для своих габаритов и мощи. Например,125-миллиметровым орудием с маху разрезать дыню пополам.

«Тренироваться надо. Все можно сделать. Главное - механик-водитель должен подъехать очень грамотно, там миллиметражи», - рассказал командир танка Т-80БВМ Эдуард Петров.

Эти танки по прямой способны развивать скорость до 80 километров в час. Они умеют преодолевать полосу препятствий, метко стреляют, попадая точно в цель. Кроме того, Т-80БВМ могут исполнять «танковый вальс».

«Тут первоначально личный состав обучен, просто подключается немножко художественный момент. И получается результат», - объяснил заместитель командира роты по вооружению Дмитрий Никифоров.

Арктические танки – это огневая мощь и сила. Вместе с артиллерией они не оставляют противнику шансов. Действуя под прикрытием «Града» с его реактивным шквалом, из этого боя, пусть и условного, мотострелки Северного флота выходят победителями за считанные секунды.