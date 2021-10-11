Экипажи Т-80БВМ продемонстрировали мастерство стрельбы на арктических просторах

На полигон под Печенгой вышли «арктические» танки. Экипажи модернизированных Т-80БВМ сдают контрольные зачеты за летний период обучения.

Механики-водители показали настоящее мастерство - колейные мосты, рвы и минно-взрывные заграждения им покорились без труда. У наводчиков свои экзамены: они вели огонь по целям на разных дистанциях, причем не только с места, но и в движении.

Танк Т-80 великолепно подходит для условий Крайнего Севера - он легко заводится даже при минус 40 градусах. За это он и получил прозвище «арктический».