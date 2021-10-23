В стране и мире В Гидрометцентре предупредили москвичей о выпадении мокрого снега Ян Брацкий На выходных небо над столичным регионом будет хмурым, ожидаются осадки во всех трех видах - снег, мокрый снег и дождь. © Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress Читайте нас на: На предстоящих выходных Москву может засыпать мокрым снегом. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В воскресенье, 24 октября, значительное понижение температуры, днем и ночью от ноля до +5 °С. Облачная погода с осадками и осадки во всех трех видах - снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», - приводит ТАСС заявление Вильфанда. По его словам, несмотря на положительные значения термометров, будет создаваться впечатление зябкости. Так, днем в субботу температура в Москве поднимется до +7 - +9 °С, по области до +5°С. Прольется небольшой дождь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика