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В Гидрометцентре предупредили москвичей о выпадении мокрого снега

Ян Брацкий
06:10 23.10.2021
На выходных небо над столичным регионом будет хмурым, ожидаются осадки во всех трех видах - снег, мокрый снег и дождь.
В Гидрометцентре предупредили москвичей о выпадении мокрого снега
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress
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На предстоящих выходных Москву может засыпать мокрым снегом. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье, 24 октября, значительное понижение температуры, днем и ночью от ноля до +5 °С. Облачная погода с осадками и осадки во всех трех видах - снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», - приводит ТАСС заявление Вильфанда.

По его словам, несмотря на положительные значения термометров, будет создаваться впечатление зябкости. Так, днем в субботу температура в Москве поднимется до +7 - +9 °С, по области до +5°С. Прольется небольшой дождь.

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