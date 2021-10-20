Первый снег и час пик: в Москве образовались девятибалльные пробки

Вечерний час пик и начавшийся снегопад в Москве привели к девятибалльным пробкам на дорогах. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Вечерний час пик вкупе со снегом и на дорогах 9 баллов. Основные затруднения на МКАД, кольцах и в центре. Скорость движения в городе: 22 км/ч», – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе все еще ведутся ремонтные работы, которые также влияют на дорожную ситуацию, добавили в Дептрансе.

Ранее синоптики сообщили, что погодные условия на территории европейской части России в ближайшие несколько дней будут меняться с калейдоскопической скоростью.