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Первый снег и час пик: в Москве образовались девятибалльные пробки

Майя Мусиенко
20:23 20.10.2021
Городской Дептранс сообщает, что больше всего движение затруднено в центре, а также на кольцевых дорогах и МКАДе.
Первый снег и час пик: в Москве образовались девятибалльные пробки
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Вечерний час пик и начавшийся снегопад в Москве привели к девятибалльным пробкам на дорогах. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Вечерний час пик вкупе со снегом и на дорогах 9 баллов. Основные затруднения на МКАД, кольцах и в центре. Скорость движения в городе: 22 км/ч», – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе все еще ведутся ремонтные работы, которые также влияют на дорожную ситуацию, добавили в Дептрансе.

Ранее синоптики сообщили, что погодные условия на территории европейской части России в ближайшие несколько дней будут меняться с калейдоскопической скоростью.

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