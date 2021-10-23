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Эксперт объяснил, как правильно удалять переписку в мессенджерах

Ян Брацкий
05:29 23.10.2021
По словам программиста, текстовые сообщения сначала отправляются на серверы разработчика приложения и только потом доставляются адресату.
Эксперт объяснил, как правильно удалять переписку в мессенджерах
© Фото: pixabay
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При использовании мессенджеров необходимо соблюдать цифровую гигиену, так как эти приложения хранят огромное количество личной информации, за которой могут охотиться мошенники. Об этом россиян предупредил директор одной из IT-компаний Павел Мясоедов. По его словам, информация о пользователе сохраняется на серверах даже после удаления переписки.

«Удаляя переписку на своем устройстве, мы не удаляем ее на серверах компаний. Более того, мы теряем к ней доступ», - объяснил программист в беседе с агентством «Прайм».

Он объяснил, что отправленное текстовое сообщение сначала уходит инфраструктуре разработчика приложения и только потом поступает нашему собеседнику. Когда переписка защищена сквозным шифрованием, то доступ к ней должны иметь только ее участники, однако риск взлома сохраняется всегда.

Общаться без посредников и обмениваться данными помогут специальные программы. Они работают по протоколу peer-to-peer, объяснил программист. Только такие программы необходимо устанавливать на смартфон заранее. Удалить переписку постфактум не получится.

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