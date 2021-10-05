Футуролог рассказал об альтернативах соцсетям и мессенджерам

Масштабные сбои в работе социальных сетей и мессенджеров неизбежны, поскольку надежности этих сервисов уделяется недостаточно внимания. Таким мнением со «Звездой» поделился прикладной футуролог Данила Медведев, отметив, что недавний глобальный сбой в Facebook можно назвать везением, поскольку таким же образом могли «упасть» куда более важные системы.

«Компании стремятся монополизировать цифровую сферу. Им хочется быть самыми большими, им хочется сосредоточить все в своих руках, а что-то большое и монопольное обязательно создает дополнительные риски для всех пользователей. Система электронной почты, например, намного надежнее, чем система сообщений в Facebook, Instagram или WhatsApp, потому что она не принадлежит какой-то одной компании, это протокол, и она не может просто взять и "упасть "», - рассказал эксперт.

Кроме того, по словам футуролога, общество не всегда поддерживает путь цифровизации. В качестве примера этого явления он вспомнил об электронных книгах, которым за несколько лет так и не удалось стать более популярными, чем традиционные бумажные.

«Чтобы дальше двигаться в сторону цифровизации, нужна дополнительная мотивация, как, например, случилось с ковидом, когда он привел к срочному внедрению множества сервисов, связанных с удаленкой», - сказал Медведев.

Он также отметил, что внедрение цифровых технологий приносит пользу только в том случае, если ее применяют в нужной сфере. Поэтому важно понимать, что именно цифровизировать и с какой целью.

По мнению футуролога, альтернатив на случай глобальных сбоев в работе социальных сетей и мессенджеров пока нет.

«Когда речь идет о серьезных системах, например управления атомными станциями или национальной обороной, там есть специалисты, которые обеспечивают надежность и дублирование систем, знают, как их проектировать, чтобы они функционировали в любых обстоятельствах. А когда речь идет про какие-то, как нам кажется, относительно не важные вещи вроде WhatsApp или Instagram, здесь требований к надежности гораздо меньше», - заключил футуролог.

Ранее стало известно, что сбой в работе Facebook произошел в связи с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. Они, в свою очередь, привели к проблемам, которые прервали связь.