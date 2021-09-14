Номера телефонов россиян начали вовлекать в мошенничество путем подмены

Мошенники нашли способ пользоваться телефонными номерами россиян через подмену для реализации преступных схем. Соответствующую информацию сообщили в правоохранительных органах страны.

Так, уже не единожды происходила примерно схожая ситуация: гражданам поступал звонок от псевдополицейских или фальшивых банковских служащих, которые сообщали информацию о якобы произошедших незаконных списаниях денежных средств. При обратном звонке заподозрившие неладное люди связывались с настоящими владельцами номеров, которые даже не подозревали, что их телефон используют в целях обмана.

Как указывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в подобной ситуации следует связаться с оператором и сообщить, что номер используется другими людьми. Помимо этого, важно не терять бдительности и не продолжать разговор с вызывающими тревогу собеседниками.